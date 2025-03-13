İsmetpaşa Ortaokulu tarafından hazırlanan “12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı” saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sırasıyla sinevizyon gösterimi, şiirlerin okunması, tiyatro gösterisi, oratoryo gösterimi, türkü dinletisi ve İstiklal Marşı güzel okuma yarışması birincilerinin sunumu ile program devam etti.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler anasınıfı birincisi Şehit Mahmut Peşmen İlkokulu öğrencisi Bedirhan Onur Topaloğlu, ilkokul birincisi Atatürk İlkokulu öğrencisi Aysima Koçyiğit, ortaokul birincisi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Fatma Çekici, lise birincisi Fen Lisesi öğrencisi Sevgi Naz Bozoğlan oldu. Öğrencilere ödüllerini Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve Yüzbaşı Görkem Güncan takdim etti.

Editör: HABER MERKEZİ