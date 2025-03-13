Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu Ağır Ceza Hakimi Muhammed Fahrettin Güvenç'i kutladı.

Belediye Başkanı Dere, yakın zamanda Sungurlu Ağır Ceza Hakimliği görevine başlayan Muhammed Fahrettin Güvenç'i makamında ziyaret etti. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, ilçenin gündemindeki önemli gelişmeler ve işbirliği olanakları masaya yatırıldı. Ziyaret sırasında ilçenin güncel sorunları ve geleceğe yönelik projeler hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirildi.

Muhsin Dere, Sungurlu’nun daha iyi noktalara taşınması için kurumlar arası iş birliğinin önemini vurgulayarak, bu tür ziyaretlerin ilçenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yeni görevinde hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Dere'ye teşekkür eden Güvenç Sungurlu'ya faydalı hizmetler sunmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Editör: Haber Merkezi