Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programa çok sayıda dernek üyesi ve vatandaşlar katıldı. Program Çarşıbaşı Cami İmam Hatibi İdris Akyol'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından Kardeşlik ve Dayanışma Platformu Sözcüsü Kerim Mandıralıoğlu açılış konuşması yaptı. Konuşmadan sonra Amine Hatun Cami İmam Hatibi Muhammed Ümit tarafından dua edildi. Katılımcılar ellerinde pankartlar ile İsrail'e tepki gösterd. Programa çok sayıda dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kerim Mandıralıoğlu, “Bugün işgalci siyonistlerce çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden kanı akıtılan 40 bin şehidin, on binlerce yaralının acısını yüreğimizde taşıdığımızı göstermek için buradayız. Bugün, parçalanmış, korkutulmuş ümmetin yüz akları olan Şeyh Ahmet Yasin’e, Abdülaziz Rantisi’ye, son olarak üç oğlu ve iki torununun şehit olduğu haberi verilince 'Oğullarımın kanı Gazze’deki şehit halkımızın kanından daha kıymetli değildir. Çocuklarım, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu uğruna canlarını feda etti' sözleriyle yiğitliğini gösteren İsmail Haniyye'yi anmak için buradayız. O ve diğerlerinin onurlu mücadeleleri tarih sahnesinde destana dönüşecek inşallah. Hz. İbrahim’in ateşini söndürmeye koşan karınca misali, en azından safımızın belli olması için Filistin’in haklı davasına dualarımızla destek vermemiz İslami, insani ve vicdani sorumluluklarımızdandır. Karşımızda Müslüman coğrafyaya saplanmış bir hançer konumundaki 'terör devleti’ olan bir İsrail var. Her türlü alçaklığı, barbarlığı ideoloji edinmi siyonist bir musibet var. Müslüman coğrafyanın baş belası, savaşın asıl sahibi ABD var. Bu şer güçlerin karşısında da onlarca Müslüman devletin yapamadığını yapan ümmetin yüzakı bir avuç Filistin şanlı direnişi var. 'Utan ey ümmeti merhume' çığlığına 'Hayat iman ve cihaddır' prensibine yapışan şanlı Gazze direnişine selam olsun. Vicdanlı dünya insanlarını hayran bırakan Gazze direnişi ümitvar olmamızı tembihliyor. Gazze ruhu, ölü toprağı serpilmiş İslam alemini diriltmeye devam ediyor. Haksızlık karşısında Hakk'ı haykıracak, ayağa kalkacak, Hakk'a şahitliğini sürdürecek bir ümmet bilincine ulaşmamıza katkı sağlıyor. Bunun için ise yüreklerimizi işgal eden dünyalık ağırlıklarımızdan kurtulmamız gerek. Unutmayalım ki, aşağılanmayı, ezilmeyi, sömürülmeyi alın yazısı gören bir ümmet asla ayağa kalkamaz. Selçuklulardan Osmanlı'ya İslam davasına büyük hizmetler etmiş Türk milleti, dünyada yaşanan her zulmün karşısında yer almıştır. Katiller bilmeli ki, bizler öldürülmekle bitmeyiz. Tarih boyunca nice yiğit ve kahramanlar suikastla, kahpe tuzaklarla şehadet şerbetini içti ama bu dava bitmedi” ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS