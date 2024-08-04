İlçede 15 yıldır kavun yetiştirdiğini söyleyen Alımcı, '10 dilim' olarak adlandırılan meşhur kavunlara yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Kavşut, Çadırhöyük, Tokullu, Çayyaka, Kuşçalı, Bozyayla, Bağdatlı, Karaçay, Terzili, Oraf köylerindeki üreticiler tarafından yetiştirilen verimi, tadı ve kokusuyla bilinen kavuna talep oldukça yüksek.

“İLK HASADI BEN YAPTIM”

Cevat Alımcı, “Kavun yetiştirmeye yaklaşık 100 dönüm arazide başladım. Sungurlu’da 10 dilim kavunu ilk ben hasadını yaparak satışa çıkardım. Sadece Sungurlu’ya değil şehir dışına, Ankara ve İstanbul’a da kavun gönderiyorum” diye konuştu.



Bu cins kavunların hem aroması ve veriminin güzel olduğunu hem de 10 dilim şeklinde olduğu için kesiminin daha kolay olduğunu belirten Alımcı, “Bu kavunun üzerinde 10 dilim çizgileri var. Ne 9, ne 11, ne eksik, ne fazla. Yemesine ve tadına da doyum olmuyor” ifadelerini kullandı.

HERYERE GÖNDERİLİYOR

“10 dilim” kavun ilçede yaklaşık 35 yıl önce ekimine başlanmış zamanla bölgeye özgü yetiştirilerek çok sayıda çiftçinin gelir kapısı haline geldi. “10 dilim” kavunun en önemli özelliği bir kökten 5 ile 7 arasında ürün alınmasının yanı sıra ayrıca kendine has kokusu, aroması ve uzun ömürlü olması da kavunun başlıca özelliğidir.

10 dilim kavunda dekar başına yaklaşık 2 ton ürün, 3 ay gibi kısa bir sürede alınabilmektedir. Kavun üretiminde en son alınan ürünler genellikle kelek olarak toplanıp turşu yapımında kullanılıyor. Kurulan pazarlarda ve satış noktalarında Türkiye'nin her yerine kavun gönderiliyor.