Sungurlu Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İsmetpaşa Mahallesi Savak Yolu olarak bilinen Şehit Muammer Çakır Caddesi’nde sıcak asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına başlandı.

Ekipler tarafından mevcut taşların söküm işlemleri gerçekleştirilirken, hazırlıkların tamamlanmasının ardından caddede sıcak asfalt serimine geçilecek.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “İsmetpaşa Mahallemizde ulaşımı daha konforlu hale getirmek için çalışmalarımıza başladık. Hazırlıkların ardından Şehit Muammer Çakır Caddemizi sıcak asfaltla buluşturacağız. Sungurlu’muz için çalışmaya, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caddenin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım güzergâhı haline gelmesi hedefleniyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Muhabir: Haber Merkezi