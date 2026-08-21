Nuh Aluç, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 3. Etap projesi kapsamında 364 konutun yanı sıra 4 dükkândan oluşan 1 ticaret merkezi, 1 cami ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının yer aldığını belirtti.

İnşaat çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Aluç, şu anda çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çevre düzenlemesinin de tamamlanmasının ardından Eylül-Ekim aylarında konutların hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını dile getirdi.

Aluç ayrıca bölgeye hizmet verecek elektrik dağıtım firmasına ait hizmet binasının yapımının sürdüğünü söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi