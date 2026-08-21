Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde denizde boğularak hayatını kaybeden Sungurlulu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Hamzaoğlu, memleketi Sungurlu’da son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC’nin Gazimağusa kentindeki Ordu Evi Plajı’nda denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Hamzaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Öğle namazına müteakip Sungurlu Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayram Hamzaoğlu’nun ani vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere Sungurlu’da büyük üzüntüye neden oldu.

Muhabir: Haber Merkezi