Berat S. idaresindeki 19 SU 823 plakalı cip, Boğazkale ilçesinden Sungulu istikametine seyir halindeyken Salman Köyü yakınında Resul M.’nin kullandığı 19 SB 662 plakalı buğday yüklü traktör ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan cip sürücüsü ile araçta bulunan Hilmican D., ile Eren A., Mustafa K. ve Yunus Emre Ç., sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralılardan Berat S. ile Hilmican D.’nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza sonrası yola dökülen buğdaylar karayolları ekipleri tarafından temizlenirken Boğazkale-Sungurlu yolu bir süre trafiğe kapatıldı.