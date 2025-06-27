Çorum-Ankara karayolu üzerindeki Toptancılar Kavşağı’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri sivil polis aracı olmak üzere toplam 5 araç çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışmasıyla başlayan ilk kazanın ardından aynı noktada yeterli güvenlik önlemi alınamaması nedeniyle kısa süre içinde biri sivil polis aracı olmak üzere 5 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralananlar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik akışı durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde yeniden akmasını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS