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Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Birim Sorumlusu Büşra Denli Şengül, esnafın eğitim konusunda memnun kaldıklarını ve halkımızın bu konuda duyarlı olmaları gerektiklerini herkesin bir gün kendisinin veya ailesinden bir kişinin organ bağışına ihtiyaçları olabileceklerini belirtti.



Şengül, "Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri "Organ ve Doku Bağışı Haftası" olarak kutlanmaktadır. Tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık problemlerinden biridir. Organ nakli, vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemidir. Kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesi de organ bağışıdır. Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ naklinin caiz olduğunu bildirmiş ve organ bağışını, insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır" şeklinde konuştu.