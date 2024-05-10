Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sungurlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı ve Kadın Kolları yönetici ile üyeleri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, yaşam hakları elinden alınan Gazze’li anneler için basın açıklaması yaptı. Parti binasında bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından hazırlanan “Gazze’de Anne Olmak” isimli basın açıklamasını okuyan Tokatlı, Filistin’de her gün 37’si anne olmak üzere 63 kadının öldürüldüğünü ve bugüne kadar 9 bin kadının İsrail soykırımında hayatını kaybettiğini dile getirdi.

İsrailli yetkililere ‘Vaad edilmiş topraklar hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz?’ diyen Neşe Tokatlı; “Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Ve kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz: Bu zulüm daha ne kadar sürecek? Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek!” dedi.

Basın açıklamasına AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Editör: Haber Merkezi