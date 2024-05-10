Sungurlu’da öğretmenler Atatürk Meydanı’nda toplanarak “Eğitimde Şiddete Hayır” diyerek İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde okul müdürü İbrahim Oktugan’ın silahlı saldırıda öldürülmesini protesto etti.

Şiddete karşı eylem kararı alan sendikalar ülke genelinde olduğu gibi ilçede de bir günlük iş bıraktı. Öğretmenler ellerinde, “Artık yeter, eğitimde şiddete hayır” yazıları ile seslerini duyurarak eğitimdeki şiddete tepki gösterdi.



Öğretmenler adına bir basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Sungurlu İlçe Başkanı Ali Karslı, “Kamuoyunu ve eğitim camiamızı büyük yasa boğan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da meslektaşımız bir öğrenci tarafından menfur bir saldırıyla silahla vurularak canice öldürüldü. Öncelikle kıymetli meslektaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Okullarımızda öğretmene şiddet, mobbing, taciz, itibarsızlaştırma vakaları ciddi önlemlerin, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilememesi nedeniyle maalesef had safhaya ulaşmıştır. Çoğu okulumuzda güvenlik görevlisinin bulunmaması, güvenliğin sadece nöbetçi öğretmenler eliyle sağlanmaya çalışılması, kamera sisteminin olmaması şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır. Oysa her okulumuza güvenlik görevlisi alımı yapılması ve okullarımızın tamamında kamera bulundurulması hayati bir zorunluluktur. MEB’in bu konuda okullara bütçe tahsis etmesi, fedakârlıktan kaçınmaması çok önemlidir. Buradan bir kez daha ailelerimize ve tüm topluma çağrıda bulunuyoruz: Öğretmenlere verdiğimiz değer çocuklarımızın geleceğine yönelik verdiğimiz kıymettir. Bu bilinçle hareket etmek milli bir ödevdir! Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

Basın açıklamasına MHP’li Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray, Mehmet Yetik ve öğretmenler katıldı.