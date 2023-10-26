Tarımsal üretimiyle öne çıkan Sungurlu'da çeltik üretimi, ilçenin kuzey  kesimlerinde, Kızılırmak'ın bereketli sularıyla hayat verdiği bölgelerde devam ediyor.

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Sungurlu Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yaklaşık bin dekar  alanda gerçekleşen çeltik üretiminde bu yıl 800 ton mahsul elde edilmesi planlanıyor. Kula  köyünde çeltik üreten Rüştü Altuntaş, ilçede çeltik ekiminin yalnızca köylerinde  yapıldığını belirtti.

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Altuntaş, her yıl Mayıs ayının 15'i gibi ekime başladıklarını  belirterek, bölgede hasat çalışmalarının birkaç gün içinde sona ereceğini kaydetti.