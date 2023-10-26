Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tarımsal üretimiyle öne çıkan Sungurlu'da çeltik üretimi, ilçenin kuzey kesimlerinde, Kızılırmak'ın bereketli sularıyla hayat verdiği bölgelerde devam ediyor.

Sungurlu Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yaklaşık bin dekar alanda gerçekleşen çeltik üretiminde bu yıl 800 ton mahsul elde edilmesi planlanıyor. Kula köyünde çeltik üreten Rüştü Altuntaş, ilçede çeltik ekiminin yalnızca köylerinde yapıldığını belirtti.



Altuntaş, her yıl Mayıs ayının 15'i gibi ekime başladıklarını belirterek, bölgede hasat çalışmalarının birkaç gün içinde sona ereceğini kaydetti.