Sungurlu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, bitkisel atık yağları toplama faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Sungurlu genelinde çalışma başlattı.

Sungurlu Belediyesi tarafından Kent Park ve Mesire Kafe atık yağ toplama noktaları olarak belirlenip “Bitkisel Atık Yağ Toplama Varilleri” dağıtıldı. Buna göre atık yağ ile dolan variller, düzenli olarak haftanın belirlenen günlerinde, Belediye ile anlaşmalı Çevre İzin ve Lisanslı Firma tarafından toplanacak. Atık yağların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yapılan çalışma topluma gerek ekonomik gerek ise geri dönüşüm bilincinin kazandırılması yönünde önem taşıyor. Diğer taraftan evsel atık yağlarını geri dönüşüme kazandırmak isteyen vatandaşlar toplama noktası olarak belirlenen Kent Park ve Mesire Kafe’ye ulaştırarak görevli personellere teslim edebilecekler.

Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanlığı öncülüğünde yol boyu tesisleri ve büyük işletmeler ile iletişime geçip atık yağ toplama konusunda bilgilendirmelerde yapıldığı ifade edildi.

Editör: Haber Merkezi