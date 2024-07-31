Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere beraberinde Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray, Mehmet Yetik, MHP İlçe yönetimi, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte vatandaşlara aşure ikram etti.

Muhsin Dere, “Muharrem ayı vesilesiyle; paylaşmanın, şükrün ve bereketin sembollerinden olan aşure geleneğini devam ettirmek adına camilerde, Kaymakamlık binası önünde ve Belediye Sosyal Tesislerimizde vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Muharrem ayımız mübarek, aşureler şifa olsun İnşallah.” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR