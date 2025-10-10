Sungurlu Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısında 6 gündem maddesini görüşerek oy birliğiyle karara bağladı. Belediye Başkanı Muhsin Dere, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Sungurlu Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Muhsin Dere başkanlığında yaptı. Toplantıda gündeme alınan 6 madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantının ardından açıklamada bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Dere, “Meclis toplantımızda 6 gündem maddesini görüşüp oy birliğiyle karara bağladık. Alınan kararların Sungurlu’muza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Muhabir: Haber Merkezi