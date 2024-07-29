Muhsin Dere, Yusuf Büyük’ü makamında ziyaret ederek ilçesi ile ilgili taleplerini iletti. Sungurlu Belediye Başkanı Dere, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini dile getirdi.

Muhsin Dere ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yusuf Büyük’ü makamında ziyaret ederek Sungurlu’muzla ilgili taleplerimizi kendilerine ilettim. Nazik misafirperverlikleri ve verimli istişareleri sebebiyle Sn. Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” görüşüne yer verdi.



Editör: TUGAY GÖKTÜRK