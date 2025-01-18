Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Fen Lisesi ve Fevzi Çakmak İlkokulu’nda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Düzenlenen karne töreninde Kaymakam Mutlu Köksal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci öğrencilere karnelerini taktim etti. Kaymakam Köksal, öğrencilere, öğretmenlere ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir tatil diledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ise beraberinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazım Gürgil ile Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sunguroğlu İlkokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Dere, “Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyorum.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ