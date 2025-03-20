Ömer Faruk Yılmaz, Ahmet Yasir Temel, Hasan Esad Cankaloğlu, Muhammed Emin Balkanlıoğlu ve Ömer Salih Sivri hafızlık belgesi aldı.

Sungurlu İlçe Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, “Öncelikle öğrencilerimiz, öğrencilerimizi yetiştiren Kur'an kursu öğreticilerimize, Merkez Şehitler Kur'an Kursu personellerimize, din görevlisi hocalarımıza, evlatlarını bizlere emanet eden velilerimize ve bizlere her zaman destek olan hayırseverlerimize şükranlarımızı sunarız. Hafızlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyor, bir ömür Ehl-i Kur'an olarak yaşamalarını ve Kur'an Kursumuzda eğitimleri devam eden diğer öğrencilerimizin de en kısa zamanda hafızlıklarını tamamlamalarını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Editör: Haber Merkezi