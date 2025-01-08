Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Muhsin Dere şu görüşlere yer verdi: “Sungurlu'muzun en büyük problemlerinden biri olan içme suyu altyapı sorununu çözmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Asbestli boruları değiştirilip abone bağlantısı tamamlanan 37 km'lik hattan sonra; 42 km'lik içme suyu isale hattının daha yenilenmesi için ihalemizi tamamlayıp sözleşmemizi imzaladık.

İnşallah 42 km'lik içme suyu isale hattı bu yaz sonuna kadar yenilenecek. Allah'ın izniyle İller Bankası'ndan sağlayacağımız kredi ve hibe destekleriyle içme suyu isale hattımızın tamamını yenileyip Sungurlu'muzu asbestli borulardan ve bugüne kadar yaşadığı su sorunundan kurtaracağız. Sungurlu'muza hayırlı olsun”

Editör: HABER MERKEZİ