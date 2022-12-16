Yeni tip koronavirüs pandemisinde zor günler geçiren ve o günden beri belini bir türlü doğtultamayan esnaf ve sanayicilerin son günlerde Defterdarlık tarafından bir takım yaptırımlar yapılmaya başlandığını söyleyen İYİ Parti İlçe Başkanı Tekercioğlu, “Bağ-Kur primlerini yatıramayan, çoğu zaman siftahsız kepenk kapatmak zorunda kalan esnafımıza Defterdarlık tarafından ne hikmetse bir takım cezalar ve yaptırımlar yapılmaya başlanmıştır” dedi.

Esnafın yanında olacakları yerine birde cezalar ve yaptırımlarla yok edilmek istenildiğini söyleyen Hakan Tekercioğlu, “Ne gariptir ki bu yaptırımlar ve cezalar Sungurlu’dan başlanıyor. Amaç ne, gaye nedir? Öğrenmek istiyoruz. Sungurlu esnafına ve sanayicisine bu yaklaşımı asla ve asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

“Sungurlu esnafı ve sanayicisi yalnız değildir” diyen Hakan Tekercioğlu, “Sungurlu üzerinden oynanan oyunlara müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

