Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çeşitli ebatlarda plastik boru imalatı yapacak olan Atalay Orman Ürünleri İthalat ve İhracat Ltd. Şti.’nin fabrika inşaatının projeleri onaylandı.

Sungurlu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada; “Sungurlu OSB’de çeşitli ebatlarda boru imalatı yapacak olan Atalay Orman Ürünleri İthalat ve İhracat Ltd. Şti. fabrika inşaatının projelerini tamamlamış olup ilgili evraklar OSB Müdürlüğümüz tarafından onaylanmıştır.

Bu firmanın yapı ruhsatı verilmesi talebi yapılan değerlendirmelerde uygun bulunarak, hazırlanan inşaat projeleri düzenlenen Yapı (İnşaat) Ruhsatı ve İşyeri Teslim Tutanağı ile birlikte Sungurlu Organize Sanayi Başkan V. Kaymakamımız Mutlu Köksal tarafından firma sahibi Bekir Atalay’a verilerek, hayırlı olsun dileklerinde bulunulmuştur” görüşüne yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ