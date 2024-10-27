Mehmet Ergül ve Ahmet Ergül tarafından yapılan ziyarette SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’ndaki stantları gezerek, savunma sanayinin yüksek teknolojili yeni ürünlerini yakından inceledi.

Mehmet Ergül, fuarda Sungurlu’nun önemli firmalarından Arca Savunma firması başta olmak üzere beraber iş yaptıkları savunma sanayi firmalarının stantlarını ziyaret edip başarılar diledi.

Ergül, Sungurlu OSB’ye kurdukları namlu fabrikasının inşaatının hızla yükseldiğini belirterek, fuarlara katılarak savunma sanayideki inovasyonları yakından takip ettiklerini bildirdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ