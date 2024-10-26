Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen AK Parti Sungurlu 8. İlçe Olağan Kongresinde güven tazeleyerek başkanlığa seçilen Nuh Aluç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Müdürlüğüne giderek mazbatasını aldı.

AK Parti İlçe Başkanı Aluç, “Mazbatamızı aldık hayırlı olsun hepimize. Sungurlu’muza en iyi şekilde hizmet etmek amacıyla teşkilatımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bize güvenen ve destek veren tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam.” dedi.

Nuh Aluç ve yönetimi daha sonra Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal’ı ziyaret ettiler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR