İlçede, özel bir tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, Sungurlu Belediyesine başvurarak, 24.04.2024 tarihine nikâh kıyılmasını istediklerini ilettiler.

Sungurlu Belediyesince evlenmelerine mani görülmeyen 6 çift, belediyenin nikâh salonunda düzenlenen törenle evlendi.

Songül Karabağırlı ve Hacı Kendircioğlu çiftinin nikâhı da belediye görevlilerince kıyıldı.

Songül Karabağırlı, 24.04.2024 tarihini unutulmayacak bir gün olduğu için nikâh tarihi olarak belirlediklerini söyledi. Hacı Kendircioğlu ise özel bir günde nikâh kıydırmak istediklerini belirterek, mutlu bir ömür geçirmeyi temenni etti.

İsa Yüceldil ile hayatını birleştiren Melike Genç ise özel bir günde evlendikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını anlattı.

Editör: AA AJANS