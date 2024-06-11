Sungurlu Engelli Bakım Merkezi sakinleri, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında MYO’da misafir edildi.

Sungurlu MYO Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Boduroğlu koordinatörlüğünde yürütülen etkinlik, Sosyal Hizmet Programı öğrencileri ve misafirlerin kampüs alanında kortej yürüyüşü yapması ile başlayarak konferans salonunda müzik eşliğinde doyasıya eğlenmeleri ile devam etti.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin palyaço gösterileri ve Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal himayesinde yürütülen ritim çalışmalarının yer aldığı programda misafirlerin farklı bir deneyim kazanmaları sağlandı.

Öğrenciler ve misafirlerin en üst düzeyde kaynaştığı etkinlik, tüm katılımcıların memnuniyetlerini belirtmesiyle son buldu. Engelli bakım merkezi sakinleri kampüsten ayrılırken öğrencileri bakım merkezine davet etti.



Editör: TUGAY GÖKTÜRK