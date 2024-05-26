Üreticiler hummalı bir şekilde çeltik ekim işlerini sürdürüyor. Kula Köyü’nde 20 yıldır çeltik üretimi yapan Coşkun Altuntaş, 500 dönüm arazi üzerinde çeltik ekimine başladıklarını söyledi.

Altuntaş, “Kula Köyünde 500 dönümlük arazimizde çeltik ekimine başladık. Bütün çiftçi dostlarımın mahsulünün bereketli olmasını temenni eder, hayırlısıyla hasadını yapmalarını dilerim.” ifadelerini kullandı.

20 yıllık tecrübe ve birikim ile köyde çeltik üreticiliği yaptıklarını ifade eden Coşkun Altuntaş, en iyi üretimi yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Altuntaş, tarlalara su bıraktıklarını ve ardından çeltik tohumlarını toprakla buluşturmaya başladıklarını anlattı.

Coşkun Altuntaş, ekim öncesi hazırlanan alanların 10 santimetre yüksekliğinde suyla doldurulmasından sonra, sırt motorları ve traktörlerle çeltik danelerini dekarı 25 kilogram olmak üzere suyla buluşturduklarını aktardı. Ekimin Mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Altuntaş, “Ürettiğimiz çeltikler oldukça kalitelidir. En iyi çeltiklerden ekim yapıyoruz. Bu ürünü zor şartlara rağmen ekmeyi sürdürüyoruz. Önce hazırlanan tarlalara su veriyoruz, ardından su dengeli dağılsın diye düzlüyoruz. Ardından çeltik ekimini yapıyoruz. Allah hasadımızı sağ salim ve verimli bir şekilde yapmayı nasip etsin inşallah.” diye konuştu.

Editör: SELDA FINDIK