Programa çok sayıda veli, öğretmen ve öğrenci katılırken, Okul Müdürü Oğuzhan Koç açılış konuşmasında, tüm öğrencileri, öğretmenleri ve velileri kutladı, 8 Haziran'da yapılacak olan YKS'de tüm öğrencilerine başarılar diledi.

Dönem birincisi olan 12/A sınıfı öğrencisi Berkay Ahıska mezuniyet kütüğüne ismini çakarken, yaptığı kısa konuşmasında; okul idaresine, öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti, tüm mezun olan arkadaşlarına da YKS'de başarılar diledi.

Program ailelerle fotoğraf çekimi, kep atma töreni ve müzik eğlencesi ile son erdi.

Editör: İHA AJANS