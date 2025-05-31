Sungurlu Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) 2025 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda yapılan seçimlerde yeni encümen üyeleri belirlendi.

Özel İdare Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Kaymakam Mutlu Köksal, İl Genel Meclis Üyeleri ile köy muhtarları katıldı.

Yapılan seçimlerde AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, MHP İl Genel Meclis Üyesi Duran Baysa, Derekışla Köyü Muhtarı Haydar Erayhan ve Kuşçalı Köyü Muhtarı Yıldırım Tolumoğlu bir yıl süreyle Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeliğine seçildi.

Kaymakam Mutlu Köksal, seçilen üyelere hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Editör: Haber Merkezi