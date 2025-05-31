Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Endüstri Meslek Lisesinde düzenlenen Kariyer Günü Etkinliklerine konuşmacı olarak katıldı.

Başkan Dere, “Genç kardeşlerimizle Savunma Sanayii, Sungurlu'muzun geleceğinde Endüstri Meslek Lisesinin önemi ve kariyer planlaması hakkında güzel bir söyleşi gerçekleştirdik.” dedi.

Muhsin Dere, “Bu güzel etkinliğin gerçekleştirilmesi sebebiyle Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sn. İhsan Sepetci'ye ve Şube Müdürlerimize, Okul Müdürümüz Gürbüz Yağdı'ya ve kurum eğitmenlerimize teşekkürlerimi sunuyor; tüm yavrularımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi