Sungurlu Belediyesi Kent Konseyi’nin ilk toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Belediye Başkanı Muhsin Dere, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, sendika temsilcileri ve esnaf temsilcilerinin katılımlarıyla yapılan toplantıda Sungurlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Alaattin Kayaer divan başkanlığı yaptı. 

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Yapılan seçim sonucunda Mehmet Ergül Kent Konseyi Başkanlığına, Hulusi Muslu, Bircan Akkoyun, Adnan Çağlıoğlu, Murat Korat, Hakkı Vargeloğlu, Bekir Uzan, İhsan Sabıroğlu, Mutlu Karslı ve Celal Kalınsazlıoğlu Kent Konseyi Yürütme Kuruluna seçildi. 
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Kent Konseyimizin, İlçemize hayırlar getirecek çalışmalara imza atmasını temenni ediyor, tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

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Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ