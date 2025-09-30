Sungurlu’da Bölge Trafik Müdürlüğü arkasında inşaatına başlanılan Halk Ekmek Fabrikası’nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, İlçe Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, ilçe belediye başkanları, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, günlük 30 bin ekmek üretilecek 1.260 metrekare kapalı, 3 dönüm açık alanı olan Halk Ekmek Fabrikası’nda modern el değmeden üretim yapılacağını açıkladı. Muhsin Dere, temeli atılan Halk Ekmek Fabrikası’nın 3-4 aylık bir zaman zarfında yeni yılda açılışının yapılacağını söyledi.

