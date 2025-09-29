Haydar Damsak, ilçede yetiştirilen lezzetli ve doğal kavun ve karpuzları vatandaşlara sunuyor. Vatandaşlarda Haydar Damsak’ın satışını yaptığı kavun ve karpuzlara oldukça ilgi gösteriyor.

40 yılın verdiği bilgi, birikim ve tecrübe ile pazarlarda ve ilçenin belirli yerlerinde kavun ve karpuz satışı yapan Haydar Damsak, “Sungurlu’nun yerli kavun ve karpuzlarını pazarlarda ve ilçenin belirli satış yerlerinde halkımızla buluşturuyoruz. Yılların verdiği tecrübe ile kalite ve dürüstlükten asla taviz vermedik. Bizde kötü mal yok, sizlerin memnuniyeti için her zaman en kaliteli ürünlerin satışını yapıyoruz.” dedi.

Haydar Damsak, vatandaşların her zaman yerli ürünlere daha çok rağbet gösterdiğini anlatarak, bu eşsiz lezzetlerin şehir dışından da ilgi gördüğünü vurguladı.

İşini severek yaptığını söyleyen Damsak, “Sağlığım el verdiği sürece mesleğime devam edeceğim inşallah. Sungurlu halkımıza bu zamana kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

