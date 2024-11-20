Sungurlu’nun Efelerine yan bıkılmıyor… Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor, 8.hafta maçında konuk ettiği Giresunspor’u 3-0 yenerek 8’de 8 yaptı ve yoluna yenilgisiz olarak devam etti.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçen Sungurlu Belediyespor, hep önde götürdüğü ikinci sette de rakibine 25-22 üstünlük sağlayarak durumu 2-0’a getirdi.

Çekişmeli geçen üçüncü Giresunspor sete ortak olsa da, 25-23’lük skorla maçı 3-0 kazanan Sungurlu Belediyespor oldu.

Bu sezon oynadığı sekizinci maçı da kazanan Sungurlu Belediyespor puanını 21’e yükseltip lider TVF Spor Lisesi’nin 2 puan gerisinde 2.sıradaki yerini korudu. Bir hükmen yenilgisi bulunan Giresunspor ise haftayı yine puansız kapattı. Lider TVF Spor Lisesi ise Trabzon deplasmanında Dereköy Kartalspor’u 3-0 mağlup etti.

SIRA LİDERDE

Yoluna 8’de 8 galibiyetle devam eden Sungurlu Belediye, 9.hafta maçında23 Kasım Cumartesi günü, kendisi gibi 8’de 8 yapan lider TVF Spor Lisesi ile Ankara’da karşılaşacak.