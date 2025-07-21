Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin girişimleri sonucu Sungurlu Belediyespor futbol takımının forma göğüs sponsorluğu için SASADEM Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile anlaşıldı.

2025-2026 sezonunda 1.Amatör Küme'de mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor yeni sezona her anlamda fırtına gibi girmeye hazırlanıyor. Yeni sezona Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefi ile hazırlanan Sungurlu Belediyespor forma sponsorluğu konusunda SASADEM Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile anlaşma sağladı.

Savunma Sanayi sektöründe faaliyet gösteren, yüzde yüz yerli ve milli ürünleriyle dikkat çeken ve Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde de yakında üretime başlayacak olan SASADEM Savunma Sanayi Ticaret A.Ş. ile 2025-2026 sezonu için sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Muhabir: Haber Merkezi