Çorum FK’nın yeni transferi Joseph Attamah, Çorum FK’yı şampiyonluğa oynayacak olmasından dolayı tercih ettiğini söyledi.

Bolu kampının 2. hazırlık maçı olan Turan Tuvaz karşılaşması öncesi Çorum basınına konuşan tecrübeli futbolcu, takıma katkı sağlayacağına inandığı her mevkide oynayabileceğini ifade etti.

Bolu kampının ilk gününden itibaren çalışmalara katıldığı dile getiren Attamah, " Bu sezon Arca Çorum FK'yı tercih etmemdeki tek neden hedefin şampiyonluk olması. 30 Haziran'dan bu yana takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Ben de ilk günden beri kampa dahilim. Benim için hangi mevkide oynadığımın bir önemi yok. Önemli olan takıma vereceğim katkı. Bu sadece benim için geçerli değil. Tüm takım arkadaşlarım için geçerli. Zaten herkes de benim gibi düşüyor. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve diğer tüm personelimiz aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. İnşaallah sezon sonu gülen taraf biz oluruz. Çünkü buna tüm ekip olarak inanıyoruz." Şeklinde konuştu.

‘HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK’

Attamah ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan kaptan Ferhat Yazgan, iyi bir kadro kurduklarını ve tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Turan Tuvaz ile oynanan hazırlık maçı öncesi Çorum'dan kampı ziyareti giden basın mensuplarının sorularını yanıtlayan takım kaptanı Ferhat Yazgan, kampta tam bir aile ortamı kurulduğunu dile getirdi.

Kulüp yönetiminin bir birinden kaliteli isimler transfer ettiğini ifade eden Yazgan, "Yeni sezon kamp hazırlıklarımızı aile ortamından sürdürüyoruz. Bu sezon bir tek hedefimiz var, o da şampiyon olmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan transferler hem insan olarak, hem de futbolcu olarak son derece kaliteli isimler. Allah hepsinden razı olsun. İnşaallah birlik ve beraberlik şemsiyesi altında hedefe ulaşan taraf oluruz. Ben her zaman olduğu gibi taraftarlarımızdan bize destek olmalarını istiyorum. Onlar bize tribünde destek olsun, biz de sahada canla başla mücadele edelim.Hep birlikte bu sezon bu işi bitirelim." diye konuştu.