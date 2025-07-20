İkinci etap hazırlıklarını Bolu Vonresort Otel’de sürdüren Arca Çorum FK’da Teknik Direktör Tahsin Tam, Turan Tovuz ile oynanan hazırlık maçı öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. İlk olarak birinci ve ikinci etap hazırlıklarını değerlendiren deneyimli teknik adam daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. 30 Haziran’da başlayan sezon hazırlıkları itibariyle takım olgusunu şampiyonluk hedefi doğrultusunda oluşturduklarını ifade eden Teknik Direktör Tahsin Tam, iyi bir takım olduklarını ve birlik, beraberlik içerisinde olmaları halinde Çorum FK’nın arzu edilen hedefe ulaşacağını söyledi.

Sezon başı planlamasında konulan hedef doğrultusunda transferlerin yapıldığına dikkat çeken Tam, "Bu takımın tek bir hedefi var, o da şampiyon olmak. Yapılan transferler de tamamen bu doğrultuda. 30 Haziran'dan bu yana yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bu sezon iki ligin arası 65 gün oldu. Bu çok zorlu bir süreç. Biz bu süreçte futbolcularımızı hem mental, hem de fiziki olarak hazırlamakla yükümlüyüz. Bunun için de çalışıyoruz. Ancak bir takımın başarılı olması için tüm şehrin istemesi gerek. Bu bağlamda tüm şehrin desteğini şimdiden bekliyoruz .2. Lig'de elde ettiğimiz şampiyonluktaki sinerjiyi bu sezonda yakalamamız lazım." dedi.

2 VEYA 3 TRANSFER

DAHA YAPACAĞIZ

Şuana kadar yapılan transferlerin kendileri açısından doğru isimler olduğunu ifade eden Arca FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, bundan sonraki süreçte de belirledikleri mevkilere 2-3 transfer yaparak sezona güçlü bir şekilde girmek adına hareket edeceklerini kaydetti.

BAŞKAN YALÇINLA

ÇALIŞMAK ÇOK GÜZEL

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ile çalışmanın çok avantajlı olduğunu vurgulayan Tam, " Başkanımız Oğuzhan Yalçın ile çalışmak bence gayret iyi. Çünkü kendisi futbolun içinden gelen birisi olduğu için bir çok konuyu anlatmanıza gerek kalmıyor. Bu bir teknik adam için çok olumlu bir durum. Kendisiyle de zaten uyumlu bir şekilde çalışıyoruz " şeklinde konuştu.

FERHAT VE GERALDO

3. ETABI BEKLEYECEK

Takım kaptanı Ferhat Yazgan ve kanat oyuncusu Geraldo'nun sakatlıklarının devam ettiğini söyleyen Tam, her iki futbolcunun da tedavilerine kampta devam edildiği dile getirerek, bu iki futbolcunun da son etap kampında oynanacak olan hazırlık maçlarında forma giyebileceklerini kaydetti.

Tam ayrıca, kaleci Sehic'in de kendi ülkesinde gördüğü bu tedavinin ardından kampa katıldığını ve çalışmalara başladığını ifade etti.

ÖNDE BASACAĞIZ

Bu sezon önde basan ve coşkulu bir futbol sergileyeceklerinin altını çizen Tam, yaptıkları çalışmalarda bu yönde olduğunu ifade etti.

Bu ligin asla disiplinden uzak kalınacak bir lig olmadığının altını çizen Tam, " Bu sezon baskılı ve coşkulu bir oyun oynayacağız. Yaptığımız antrenmanlarda da bunun üzerine duracağız. Burası çok ilginç bir lig. 2 haftada ya üste çıkıyorsunuz, ya da düşme potasında kendinizi buluyorsunuz. Kesinlikle şakası olmayan bir lig. Biz de bunun bilinciyle çalışacağız ."dedi.

FUTBOLCULARIMIZIN

İNSANİ KALİTESİ ÇOK İYİ

Mevcut kadrodaki tüm futbolcuların insanî kalitelerinin de üst düzey olduğuna işaret etti.

Bunun bir futbol takımı adına son derece önemli olduğuna dikkat çeken Tam, " Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü bu şezon kadroları iyi olan takımlarla mücadele edeceğiz. Öyle ki, bazı takımlar kadrolarını Korurken, diğerleri de gerekli takviyeleri yapıyor. Biz bu zorlu yarışta futbolcularımızın hem saha içinde hem de daha dışında kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum " dedi.