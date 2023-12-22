Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, yine Meclis’ten aldıkları karar ile Yatılı Hafızlık Kuran Kursu, Cami ve Müftülüğün kullanacağı suyun ücretsiz olarak verilmesi ile ilgili teklifin onaylandığını vumrguladı.

Sungurlu Belediyesi olarak, göreve geldikleri günden beri tüm camilerin suyunu ücretsiz olarak verdikleri gibi Ulu Camii’nin kullandığı doğalgazı da Belediye’nin karşıladığını hatırlatan Şahiner, “Yine tüm camilerimizin temizlik, bakım ve onarımı konusuda üzerimize düşen tüm vazifeleri yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Şahiner, “Bu vesile ile yeni açılan Kuran Kursu, Cami ve Müftülük binasının hayırlı olmasını temenni eder, emeği geçen herkese teşekkür ederim” görüşüne yer verdi.