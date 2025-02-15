Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, yaptığı açıklamada, SGK borcunun yanı sıra vergi borçları ve belediyeden emekli olan personellerin kıdem tazminatlarının da tamamını ödedikleri bildirdi.

Muhsin Dere, “Çok Kıymetli Hemşehrilerim, Yıllardır birikmiş olan 165 milyon TL'lik SGK borcumuzu, vergi borçlarımızı ve Belediyemizden emekli olan personelimizin kıdem tazminatlarının tamamını bugün itibarıyla ödemiş bulunuyoruz. Söz verdiğimiz gibi görev sürecimizin 10. ayında Belediyemizi ciddi bir borç yükünden kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sungurlu'muza hayırlı olsun. Allah'ın izniyle, 2025 Sungurlu'nun yılı olacak.” diye konuştu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ