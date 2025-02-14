TMA Savunma Fişek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Fatih Doğan, fabrikada en son teknolojiye sahip üretim hatlarıyla 360 milyon adet fişek üretimi yapıldığını belirterek, fabrikada ayrıca fişeklerin balistik testlerinin yapıldığı test merkezinin de bulunduğunu söyledi.

NATO standardında olan merkezde üretilen fişeklerin balistik hız ve dağılımları gibi ölçümlerinin yapıldığını ifade eden Fatih Doğan, “Merkezimiz üç farklı şekilden oluşuyor. 50 metre ve 100 metre poligonlarımız var. Birde 557 metre uzunluğunda poligonumuz var. Bu tesis, NATO standardında dünyanın en büyük fişek balistik test merkezidir.” dedi.

Fatih Doğan, kendi bünyelerinde bulunan merkezi Milli Savunma Bakanlığının izniyle diğer kurum ve kuruluşların da kullanabildiğini bildirdi.

Editör: Haber Merkezi