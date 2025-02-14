Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik ile Alparslan Türkeş Caddesi’nde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafla çay içip, samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Dere, talep ve isteklerini dinleyerek not aldı.

Uğrayamadığı esnafları da yakın zamanda ziyaret edeceğini belirten Dere, “Alparslan Türkeş Caddemizde bulunan esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızla, Sungurlu'muzla dolu sohbet ettik. Talep ve beklentileri dinleyip yapacaklarımızı istişare ettik. Leziz çayı, samimi sohbeti ve Sungurlu'muz konusundaki heyecanıyla esnafımız bizi çok mutlu etti. Bu sevginin, samimiyetin ve güvenin karşılığını "2025 Sungurlu'nun yılı olacak" sözümüzü yerine getirerek vereceğiz İnşallah. Bugün uğrayamadığımız esnaf kardeşlerim yakında sizlerin de çayını içmeye geleceğim.” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi