Sungurlu’da tam 13 yıl boyunca özveriyle görev yapan ve başarılı çalışmalarıyla tanınan İtfaiye Eri Köksal İncel hizmet dolu kariyerini emeklilikle noktaladı. Köksal İncel, 13 yıllık görev süresi boyunca deprem, sel, yangın, kaza ve hayvan kurtarma gibi sayısız olaylarda sahada yer alarak önemli başarılara imza attı.

Amacının her zaman insanlara yardımcı olmak olduğunu söyleyen İncel, “13 yıl önce Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde göreve başladım. Sel, yangın, kaza, hayvan kurtarma gibi önemli olaylarda sahada olarak görevimi layıkıyla yapmaya çalıştım. Depremde Hatay’a giderek 14 gün boyunca orada hizmet ettim ve insanlara yardımcı oldum. Meslek hayatım boyunca görevimi özverili bir şekilde yaptım. Görev yaptığım arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepsine başarılar diliyorum. Artık emekli oldum.” dedi.

Editör: Haber Merkezi