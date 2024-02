Binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak olan yardımlar, Örnekevler Mahallesi’nden dağıtılmaya başlandı. Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası düzenleyen Sungurlu Belediyesi, bu yıl da gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Biz kimseyi ayırt etmeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Yıllardır her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da hanelerinize destek olmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimizi seçim zamanı değil, her zaman düşünen bir belediye olmanın huzuru ile kapınızdayız. Biz bu şehirde paylaşmayı, huzuru ve sevgiyi büyütmeye devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” dedi. (İHA)

Editör: İHA AJANS