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Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) 13 Ağustos 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Küresel Barut Üretim Tesisi hakkında bilgi verdi.

OSB’de firmaya tahsis edilen toplam 1630 dönüm araziden 710 dönüm alana Küresel Barut Üretim Tesisinin ana hammaddeleri olan Nitroselüloz ve Nitrogliserin tesisleriyle birlikte kurulacağını belirten Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, “Etaplar halinde tamamlanması planlanan üretim tesislerinden 1. etap yılsonunda tamamlanarak devreye alınacak. Ocak ayında deneme üretimine başlayacağız ve akabinde seri üretime geçeceğiz. 15-20 Şubat tarihleri arasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle tesisin açılışını yapacağız.” dedi.

“KAPASİTEYİ 1500 TONDAN 4000 TONA ÇIKARACAĞIZ”

Tesis kurulurken kapasitesini yıllık 1500 ton olarak planlandıklarını kaydeden Genel Müdür Mehmet Tök, “Ancak gelen talepler nedeniyle yaptığımız revizyonla kapasiteyi 2 bin tona çıkardık. İlerde kapasiteyi yıllık 4 bin tona yükselteceğiz. Kapasitenin artmasıyla ana hammaddelerimiz olan Nitroselüloz ve Nitrogliserin’in de üretimini artıracağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın sayılı fabrikalarından biri olma özelliğinin yanı sıra, ham maddeleri aynı lokasyonda üretilen dünyanın ilk barut fabrikası unvanına sahip olduğunun altını çizen Mehmet Tök, “Şuan bölgede 90’dan fazla üretim tesisi inşa ediliyor. Bu kadar büyük bir tesis 18 ay gibi bir sürede tamamlanacak. Türkiye’nin yıllık barut ihtiyacı yaklaşık 1200 ton, biz bu ihtiyacın tamamını karşılayacağız, geri kalanını da dünyaya ihraç edeceğiz. Tesis, Türkiye ve dünya açısından önemli bir konumda.” dedi.

“KASIM AYINDA FABRİKADA İŞBAŞI YAPILACAK”

İşe alınan bazı personellerin Ağustos ayı başından itibaren Kırıkkale’deki MKE’ya ait barut fabrikasında eğitimlerinin başladığını, 3 ay eğitimlerinin ardından Sungurlu’daki tesiste üretime dahil olacağını anlatan Mehmet Tök, Kasım ayından itibaren personellerin fabrikada işbaşı yapmaya başlayacağını, bunu sürecin zamanla devam edeceğini vurguladı.

Gold Force Barut Fabrikasının girişimleriyle fişek ve kapsül fabrikalarının da personel ihtiyacının karşılanması için ilçedeki endüstri meslek lisesine kimya bölümünün açılmasına öncülük ettiklerini belirten Tök, diğer taraftan Hitit Üniversitesiyle personellerin eğitimi ve AR-GE faaliyetleri kapsamında protokollerin yapılacağını, üniversite-sanayi işbirliği ile Sungurlu ve Çorum’da istihdamı üst seviyeye çıkarmayı düşündüklerini söyledi.

Genel Müdür Mehmet Tök, ilk etapta hafif silah mühimmatları için barut üreteceklerini, daha sonra ağır silah mühimmatları için barut üretim tesisleri kuracaklarını belirterek, tesislerin tamamı faaliyete geçtiğinde 2500 kişinin istihdam edileceğini bildirdi. (Haber Merkezi)