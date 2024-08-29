30 Ağustos Zafer Bayramı, Sungurlu’da konser ile kutlanacak. Konserde Ali Kınık sahne alacak.

Sungurlu Belediyesi, Zafer Bayramı programı ile ilgili bir açıklama yaptı. Sungurlu Atatürk Meydanı’nda yarın saat 20.00’de yapılacak olan kutlama töreni ile bilgilendirme yaparak tüm Çorumluları davet etti.

Belediye Başkanı Muhsin Dere konu ile ilgili açıklamasında “Kıymetli Hemşehrilerim, 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin ve 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferinin yıldönümlerinde, asil milletimizin zaferlerini değerli sanatçımız Ali Kınık konseri eşliğinde coşkuyla kutluyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ