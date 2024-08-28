Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle açılan ve 1 Temmuz’da başlayan "Yaz Kur'an Kursları" sona erdi. Sungurlu’da Kur’an kursları ve camilerde toplam 91 kurs açıldı. Kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi ve toplam 1855 öğrenci katıldı.

Her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur’an kurslarında açılan ve milyonlarca öğrenciye hitap eden Yaz Kur’an Kursları gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulandı. Yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat sunulan kurslarda öğrenciler hem dini bilgiler öğrendi hem de çeşitli etkinliklere katıldı. Kurslarda öğrencilerde sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerlerin geliştirilmesi amaçlandı.

Yaz Kur'an Kursları kapanış programları kapsamında Yeni Hayat Caminde Cami İmamı, Müezzini ve KKÖ rehberliğinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yeni Hayat Cami ve Kur'an Kursunda okul döneminde okul çıkış saatlerinde çocuklar ve gençler için eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Editör: Haber Merkezi