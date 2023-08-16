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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar ve Erkekler 2.Lig fikstür çekimi yapıldı. TVF Ankara Ofisi’nde gerçekleşen kura çekimine TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.

SULTANLAR 14.GRUP’TA

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun youtube sayfasından canlı olarak yayınlanan kura çekimi sonrası Çorum temsilcilerinden Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Osmancık Belediyespor’un Kadınlar 2.Lig 14.Grup’ta mücadele edeceği belirtildi. Grup’ta Çorum Voleybol ile Osmancık Belediyespor’un yanı sıra Artvinspor, 52 Çamlıkspor, Ulalarspor, Bordo-Mavi61, Çarşamba Gençlikspor, İskofyaspor ve Ayancık Belediyespor olmak üzere 9 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği açıklandı. 15 Ekim 2023 tarihinde start alacak olan Kadınlar 2.Lig’inde Çorum temsilcilerinden Çorum Voleybol ilk hafta maçında deplasmanda Artvinspor ile karşılaşırken, Osmancık Belediyespor ise sahasında 52 Çamlıkspor’u konuk edecek.

EFELER 3.GRUP’TA

Çorum’un Erkekler 2.Ligi’ndeki temsilcisi Sungurlu Belediyespor’un da 3.Grup’ta mücadele edeceği açıklandı. Kırmızı-Beyazlıların grubunda Düzce Belediyespor, Çankırı Birlikspor, Yedidağspor, Tusaşspor, Maliye Voleybol, Başkent Beşiktaşlılar ve Ankara Barosu olmak üzere 8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği duyuruldu. 22 Ekim 2023 tarihinde başlayacak olan ligde Sungurlu Belediyespor ilk maçını deplasmanda Yedidağspor ile oynayacak.

Kadınlar 2.Ligi’nde 1.devre karşılaşmaları 15 Ekim-3 Aralık 2023, 2.devre maçları ise 10 Aralık-4 Şubat 2024 tarihleri arasında, Erkekler 2.Ligi’nde ise 1. devre karşılaşmaları 22 Ekim-3 Aralık 2023 tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları 17 Aralık-4 Şubat 2024 tarihleri arasında oynanacak.