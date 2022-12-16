Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi 14.Grup 11.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Bordo-Mavi61 takımını konuk edecek. 2 haftalık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta Tokat’ta dindiren Osmancık temsilcisi Pazar günü Bordo-Mavi takımını da yenerek ilk 5 hedefini sürdürmek istiyor. 13 puanlı Osmancık Belediyespor ile 23 puanlı Bordo-Mavi arasında Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 12.00’de başlayacak.

ÇORUM VOLEYBOL BAY GEÇİYOR

Çorum’un bir diğer temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü ise 11.haftayı BAY geçecek. Haftanın diğer maçlarında ise 52 Çamlıkspor ile Tokat Gençlikspor, Çarşamba Gençlikspor ile Ünyegücü FK ve Sinop Ayancık Belediyespor ile İskofyaspor karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

