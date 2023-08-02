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Çorum’un kadın voleybolundaki lokomotifi Çorum Voleybol, isim sponsorluğu ile rahat bir nefes aldı.

Geçtiğimiz günlerde, gerekli ekonomik desteği bulamadığı gerekçesiyle yıllardır mücadele ettiği 2.Lig’e katılmama kararı alan Çorum Voleybol’a müjdeli haber Amasya-Hamamözü’nden geldi. Hemşehrimiz Hacı Anar’ın sahibi olduğu Vanna Deluxe Termal Hotel, Çorum Voleybol’a isim sponsoru oldu.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak, Çorum Voleybol Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Vanna Deluxe Termal Hotel arasında yapılan işbirliği gereğince takımımızın isim sponsoru Vanna Deluxe Termal Hotel olmuştur. Bu nedenle, yeni sezonda ve işbirliği süresince takımımızın adı Vanna Deluxe Termal Hotel Çorum Voleybol olacaktır.

Bu birlikteliğin takımımıza ve Çorum voleyboluna katkı sağlayacağını çok iyi biliyoruz…” ifadeleri kullanıldı.

Çorum Voleybol Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Baş antrenörü Ali Haydar Teke, desteklerinden dolayı Vanna Deluxe Termal Hotel sahibi, hemşehrimiz Hacı Anar’a teşekkür etti.

LİG İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Ekonomik destek bulunamadığı için geçtiğimiz günlerde lige katılmama kararı alan Çorum Voleybol, isim sponsorluğu anlaşmasından sonra lige katılım için Türkiye Voleybol Federasyonu’na başvuru yaptı. Çorum temsilcisi, daha önce olduğu gibi, yeni sezonda da Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde mücadele edecek.

Kırmızı-siyahlılar, 2023-2024 Sezonunu 20 Ağustos’ta açacaklar.

8 OYUNCU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Çorum Voleybol, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde, iç transferde 5, dış transferde 3 olmak üzere 8 sporcuyla anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iç transferde pasör Göksu Yıldırım, libero Öykü Canbaz, orta oyuncusu Öykü Şengül ve köşe oyuncuları Hasret Aktaş ve Gözde Yarlagıç, dış transferde ise 2019-2020 Sezonunda da Çorum Voleybol forması giyen pasör çaprazı Sevilay Türkan, Ayvalık Belediyespor’dan köşe oyuncusu Canan Özgür Aksoy ve Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan köşe oyuncusu Zeynep Karacalı ile anlaşma sağlandı.

Önümüzdeki günlerde birkaç oyuncu daha transfer edileceği öğrenildi.