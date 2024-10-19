Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 2.hafta maçında Trabzon temsilcisi Bordo Mavi 61 ile Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor Trabzon’da karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçında sahasında 52 Çamlıkspor’u 3-1 yenerek sezona harika bir giriş yapan Osmancık Belediyespor yarın oynanacak maçta Bordo Mavi 61 takımını da yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Bordo Mavi 61 ile Osmancık Belediyespor arasında Trabzon Yomra Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.